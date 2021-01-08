بعد اقتحام الكونجرس.. سيناتور جمهوري يتحدث عن مساءلة ترامب

قال السيناتور الجمهوري بن ساسي إنه يدرس فكرة مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اذا تم تمريرها من قبل مجلس النواب.

وانتقد ساسي خلال تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، ما وصفهم بـ"المتمردين" الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، مقدما عزائه للضحايا.

وأضاف السيناتور الجمهوري عن ولاية نبراسكا أنه إذا عقد المجلس اجتماعا لمناقشة هذا الأمر، فسيفكر في أي خطوات قد يتخذونها لأن ترامب تجاهل قسم اليمين.

وأشار ساسي إلى أن ترامب أقسم للشعب الأمريكي أن يحافظ على الدستور ويحميه ويدافع عنه، لكنه تصرف عكس ذلك.

واقتحم أنصار ترامب، الأربعاء، الحواجز حول مبنى الكونجرس الأمريكي بواشنطن، ليتمكنوا من الدخول إلى القاعة الرئيسية حيث كان يتم الاستعداد للمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاتخابات الرئاسية الأخيرة.

فيما أمرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بتنكيس أعلام الكونجرس حدادًا على وفاة الشرطي بريان كيكنيك بعد إصابته أثناء تصديه للمحتجين الذين اقتحموا المبنى.