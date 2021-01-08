900 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالإمارات

تلقي 53,859 شخصا في الامارات الجرعة الاولي من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 941,556 جرعة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها اليوم ان ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد 19 " لأكثر من 50% من سكان الدولة.

‏هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية عن اطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 2,988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات 221754 إصابة منذ بداية الجائحة وحتي الان في البلاد.

كما أشارت الوزارة الإماراتية الي إنه أيضا تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي وفيات الفيروس التاجي في البلاد حتي الآن الي 694 حالة.

كما أفادت ‏"الصحة" الإماراتية إجراء 163,100 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

فيما رصدت الصحة الإماراتية شفاء 3,658 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 199178 حالة .