انزاحت الغمة.. طفل يزور قبر أمير الكويت لإبلاغه بالمصالحة الخليجية.. فيديو

أثار مقطع فيديو لطفل كويتي يجلس بجوار قبر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإبلاغه بإتمام المصالحة الخليجية ردود فعل واسعة.
يظهر الطفل في المقطع مخاطبا أمير الكويت الراحل قائلا "السلام عليكم يا يوبا أبشرك يا أبو قلب كبير.. أبشرك بأنه قد انزاحت الغمة عن إخواننا في شعب الخليج والحمد لله يا أبي وجعلها مثل ما كنا شعب واحد".
ويكمل الطفل حديثه بجوار ضريح الشيخ صباح الأحمد قائلا "هذا كله بفضل الله تعالى وبفضل جهودك. وأبونا نواف الخير أكمل مسيرتك. الله يرحمك يا أبونا صباح والله يحفظك يا أبونا نواف، والله يديم المحبة بين شعب الخليج".
ولقي المشهد تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، حيث انتشر المقطع المؤثر بشكل كبير بين المغردين على تويتر.
وخطف الطفل الكويتي أنظار المتابعين، خلال حديثه العفوي مع أمير الكويت الراحل ليبلغه بانتهاء الأزمة الخليجية.
ووقعت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين- على بيان "العلا" خلال القمة الخليجية الأخيرة، والذي يقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية وإنهاء الخلاف مع قطر بعد 3 سنوات من المقاطعة.
وكان الشيخ صباح الأحمد قاد جهودا كبيرة لإتمام المصالحة الخليجية، قبل رحيلة في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز الـ91 عاما.
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