تفعيل التحديث الأخير تطبيق الواتساب 2021 وتعدد وسائل الحماية والأمان

يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات الأولية في التواصل بين الأشخاص بعضهم البعض، فليس هناك شخص لا يحمل هذا التطبيق على هاتفه سواء كان أندرويد أو أبل، الواتساب الأخضر يعد من أهم البرامج التي توفر طرق تواصل بين الأفراد بشكل سهل وسريع، حيث تزداد كل يوم عمليات البحث حول تطبيق الواتساب، وقام بتحميل هذا التطبيق على مستوى العالم أكثر من مليون من جميع أنحاء الدول، فقد أعلن التطبيق في الآونة الأخيرة مع بدء العام الجديد عن أخر تحديث لهذا التطبيق، ومن خلال هذا التطبيق نوضح بالخطوات طريقة تحديث تطبيق الواتساب 2021، ووسائل حماية الحساب من الاختراق.

تحديث الواتساب الجديد 2021:

أعلن تطبيق الواتساب من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن تحديثه الأخير مع بدء العام الجديد 2021، حيث جاء التحديث الأخير ليضم تحميل الصور ومقاطع الفيديو بحجمها الطبيعي، ففي وقت سابق كان يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق الواتساب من أن جودة الصور منخفضة، كما أنه يضم عدداً من المميزات والخصائص الجديدة التي يحتاجها المستخدمين ولا يمكن الاستغناء عنها مع مرور الوقت.

طريقة تحديث الواتساب الجديد 2021:

يتم تحديث التطبيق من خلال اتباع بعض الخطوات الضرورية و اللازم اتباعها، و نوضحها من خلال هذا المقال:

الدخول على جوجل بلاي

اختيار أيقونة الواتساب

الضغط على تحديث

وسائل حماية حساب الواتساب:

شهدت الفترة الأخيرة تحذيراً في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من حماية الحسابات من الاختراق خاصة مع تطور التكنولوجيا بشكل مستمر، حيث يتم حماية الحساب من الاختراق من خلال الدخول على الحساب واختيار أيقونة تسجيل الخروج من كافة الأجهزة الأخرى من الإعدادات، ولزيادة الأمان تحميل تطبيق الأمان Applock، حيث يساهم هذا التطبيق في غلق كافة التطبيقات ولا يمكن سوى لصاحب الهاتف فقط فتح هذه التطبيقات.

بالإضافة إلى وجود بعض المميزات الجديدة التي أعلن عن إطلاقها ومنها الدردشة الخاصة التي يمكن للفرد القيام بها في حالة الاحتفاظ ببعض الرسائل دون مشاركة أحد بها، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديوهات بجودة عالية، بالإضافة إلى القيام بمكالمة جماعية تساعد في تواصل أكثر من 4 أشخاص مع بعضهم البعض دون مواجهة أي مشكلة.