إطلاق خدمة الجواز الصحي من خلال توكلنا كشهادة تطعيم باللقاح

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة عدداً متزايد من خلال المقيمين والمواطنين في المملكة حول تطبيق توكلنا، فقد أعلن تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاقه لخدمة جديدة تسمى خدمة الجواز الصحي، وهي تفيد بتأكيد أن الشخص قد اكتمل جميع الجرعات الخاصة لقاح كورونا، فقد أطلق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي خدمة “الجواز الصحي” من خلال تطبيق (توكلنا) حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا وأصبح محصن ضد الفيروس.

تدابير صحية لمواجهة انتشار الفيروس :

شهدت وزارة الصحة في هذه الآونة ضغط من جميع الاتجاهات حيث تلقى وزير الصحة في صباح يوم الخميس من مركز لقاحات كورونا الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، علماً بأن خطة لقاح كورونا يتم تنفيذها وفقاً للائحة تم تجهيزها وآلية يتم السير وفقاً لها، وقد أعرب معالي وزير الصحة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله على رعايتهما الكريمة واهتمامهم المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك بالإضافة إلى اتخاذ الإحترازات الوقائية كافة لحمايتهم بإذن الله من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وثمن حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الأمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين وهو ما أسهم بفض الله في تميز المملكة، وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة فيروس كورونا.

الجواز الصحي :

ومن الجدير بالذكر أن معالي وزير الصحة قدم الشكر والتقدير ل( سدايا) الشريك الحكومي والتقني، حيث خص بهذا الشكر كافة الجهود التي تعمل على مساندة وزارة الصحة منذ ابتداء الأزمة وحتى اليوم وإسهاماتهم في إيجاد حلول تقنية مميزة تتمثل في تطبيق (توكلنا) وخدمة “الجواز الصحي” التي أطلقت اليوم الخميس 7/1/2021 التي تعكس الحالة الطبية “محصن ” لمن أتم أخذ اللقاح، وحث معالي وزير الصحة جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة والتسجيل للحصول على لقاح كورونا مؤكداً أنه جار العمل حالياً لإفتتاح المزيد من مراكز كورونا قريباً لتشمل جميع مناطق المملكة، وأبدى سعادته بتدشين خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق (توكلنا) لمن استكمل جرعتي اللقاح الخاص بفيروس كورونا وتعتبر المملكة من أوائل الدول التي أطلقت “الجواز الصحي” وهي خدمة وفرتها (سدايا) دعماً للجهات الحكومية للاسفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.