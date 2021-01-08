أغنى رجل في العالم يفضل سيجنال ومميزاته بدلاً من واتساب بعد تطويره لعام 2021

من كثرة تعدد وسائل التواصل الاجتماعي بين الأشخاص يتزايد استخدام تطبيق واتساب وتطبيق سيجنال، فقد أعلن أشهر وأغنى رجل في العالم (ايلون ماسك) عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن تركه لتطبيق الواتساب واستخدام سيجنال، فقد أوضح عدداً من ميزات تطبيق سيجنال ودعى كافة المواطنين ومستخدمي تطبيق الواتساب إلى استخدام هذا التطبيق، بالإضافة إلى الموافقة على شروطهم المثيرة للجدل والبنود الجديدة في مطلع هذه سنة 2021 وأن يستخدموا تطبيق سيجنال والذي يحافظ على خصوصياتهم في مراسلاتهم.

من كثرة تعدد وسائل التواصل الاجتماعي بين الأشخاص يتزايد استخدام تطبيق واتساب وتطبيق سيجنال، فقد أعلن أشهر وأغنى رجل في العالم (ايلون ماسك) عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن تركه لتطبيق الواتساب واستخدام سيجنال، فقد أوضح عدداً من ميزات تطبيق سيجنال ودعى كافة المواطنين ومستخدمي تطبيق الواتساب إلى استخدام هذا التطبيق، بالإضافة إلى الموافقة على شروطهم المثيرة للجدل والبنود الجديدة في مطلع هذه سنة 2021 وأن يستخدموا تطبيق سيجنال والذي يحافظ على خصوصياتهم في مراسلاتهم.

بالإضافة إلى أن إيلون ماسك قام بإصدار أوامر تتعلق بإزالة صفحات شركتي تسلا وسبيس إكس الرسميتين من على حساب فيسبوك في عام 2018، وقال في ذلك الوقت أنا لا استخدم فيسبوك لم استخدمه مطلقاً ولم أحبه وأشعر أنه وصي على المستخدمين، ومن الجدير بالذكر أن شركة فيس بوك عملت على تطوير بعض الميزات في الواتساب لجذب مستخدميه وعدم الذهاب إلى بعض وسائل التواصل مثل سيجنال وغيره لكي تكسب أكبر عدد من المستخدمين في عام 2021 وابتكرت بعض الحيل والمميزات على الواتساب.

وقد أعلن تطبيق الواتساب من خلال تحديثه الأخير حول حيلتين من أهم المميزات التي تميز التطبيق ومن هذه الحيل:

الحيلة الأولى إرسال الصور الكبيرة في الحجم على واتساب.

الحيلة الثانية الدردشة الخاصة

الحيلة الأولى إرسال الصور الكبيرة في الحجم على واتساب :

اكتشف عدداً من الخبراء والمهتمين والباحثين بهذه الخدعة وكانت السبب في فك الضغط الذي كان على الصور، في واقع الأمر يجد الكثير من الأشخاص أنفسهم في موضع سئ بسبب حجم الصورة وجودتها ضعيفة عند إرسالها، لذلك التحديث الأخير الذي تم فرضه وتطبيقه على كافة المستخدمين هو أمر ناجح حيث يشترط في أغلب الأوقات أن يكون حجم الصورة بجودة عالية ولا حجم معين، وهناك طريقة بسيطة وفعالة لتجنب هذه المشكلة، وهذه الطريقة تتم باستخدام تطبيق يسمى ibooks حتى تتمكن من تحديد الصور من المعرض، وحفظها بتنسيق صيغة pdf وهذا يسمح لك بالحفاظ على جودة الصورة وإرسالها بأي حجم.

الحيلة الثانية الدردشة الخاصة :

يضم تحديث الواتساب في الفترة الأخيرة خاصية الدردشة الخاصة بدون مشاركة أحد الأشخاص والإطلاع عليها، وهناك من يستخدمها من خلال إرسال معلومات هام دون مشاركتها لأحد، وذلك من خلال إنشاء دردشة خاصة بك فقط لتذكر نفسك بالأمور المهمة قم بإنشاء مجموعة على واتساب مع مستخدم آخر ثم قم بإزالة المستخدم الآخر لتكون المجموعة التي كونتها على الواتساب بمفردك وتحمل خصوصياتك، وهذه طريقة رائعة لإنشاء مساحة افتراضية للملاحظات والتي يمكن استعادتها على أي جهاز حتى لو على جهاز كمبيوتر أو لاب توب وذلك عبر استخدام واتساب ويب.