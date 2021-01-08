اليونان : انطلاق منصة إلكترونية لتلقى لقاح كورونا  

وأفادت صحيفة كاثميرينى اليونانية، فى نسختها باللغة الإنجليزية، أن الحكومة ستبدأ بعد ذلك فى تلقيح الآلاف من العاملين فى القطاع الطبى والرعاية الصحية فى جميع أنحاء البلاد، على أن تبدأ حملات تلقيح جميع المواطنين بالكامل فى 20 يناير الجارى، وعلى رأسهم كبار السن المعرضين لخطر الإصابة بشكل أكبر.
كما أعرب رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس عن رضا حكومته بمعدل توزيع اللقاح حتى الآن، مُعربًا عن أمله فى زيادة المعدل من 5 آلاف جرعة فى اليوم إلى 8 آلاف إن لم يكن أكثر.
يُشار إلى أن اليونان استلمت فى يوم 29 ديسمبر الماضى الدفعة الثانية من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا وكانت تتضمن 83 ألفًا و850 جرعة، فيما أكد وقتها نائب وزير الحماية المدنية اليونانى نيكوس هاردالياس أن الحكومة تمضى فى خطتها لتطرح اللقاح، حيث سيتم توزيع الجرعات على خمسة مراكز تخزين مركزية، ثم سترسل اللقاحات لمختلف مراكز التطعيم فى أنحاء البلاد.
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