عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار صادق خان، فى تصريح نقله موقع "سكاى نيوز"، إلى أن إعلان حالة الطوارئ فى العاصمة البريطانية جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذى يهدد بـ"إغراق" المستشفيات بالمرضى المصابين.
وقال "إن معدلات الإصابة المتزايدة "تضع ضغطا هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التى تعانى من الضغط أصلا"، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعى بنسبة 42%، أى من 640 إلى 908 أشخاص فى الأسبوع.
يشار إلى أنه يوجد حاليا 7034 شخصا فى المستشفيات وهى أعلى بنسبة 35% مقارنة بأول ذروة للوباء فى أبريل الماضى.
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