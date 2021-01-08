السماح بالسفر من 31 مارس.. السعودية تفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية، قوله فى بيان، إنه سيتم ابتداء من يوم 31 مارس 2021 "السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها"، و"رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل"، إضافة إلى "فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل".
وذكر المصدر: "يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقا للإجراءات والاحترازات التى تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع تفشى فيروس كورونا فى المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وأوضح أن هذا القرار تم اتخاذه نظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد "وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع فى معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المملكة خلال الفترة الحالية.. وحرصا على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض".
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