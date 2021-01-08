الأمم المتحدة تدعو ترامب إلى التنصل من اللغة شديدة الخطورة

جدة - نرمين السيد - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه يتعين على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التنصل من اللغة "شديدة الخطورة" التى استخدمها "هو وغيره" فى الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت رافينا شمداسانى، المتحدثة باسم المكتب ردا على سؤال بشأن مسؤولية ترامب الشخصية، عن أحداث العنف فى مبنى الكونجرس: "انزعجنا بشدة لتحريض الزعماء السياسيين على العنف والكراهية، وندعو رئيس الولايات المتحدة وغيره من الزعماء السياسيين إلى التنصل علنا من الأقاويل الخاطئة والخطيرة المنتشرة". وأضافت خلال إفادة عبر الإنترنت: "هذا النوع من اللغة التحريضية قد يكون شديد الخطورة". تأتى تعليقاتها فى أعقاب دعوة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه فى وقت متأخر أمس الخميس إلى إجراء تحقيق شامل بشأن الأحداث التى وقعت فى واشنطن وأسفرت عن وفاة خمسة أشخاص. وعبرت شمداسانى أيضا عن قلقها بشأن عرض رموز "سيادة العرق الأبيض" أمام مبنى الكونجرس مثل العلم الاتحادى ورموز معاداة السامية وحبل مشنقة. وقالت: "نندد بعرض هذه الرموز العنصرية السافرة".

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