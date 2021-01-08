عاجل .. ترامب يعلن عدم مشاركته فى مراسم تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يشارك فى مراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، فى 20 يناير المقبل، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها.





وقال وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة كريستوفر ميلر، مساء أمس الخميس، إنه سينفذ عملية الانتقال السلمى للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن فى 20 يناير الجارى. وأشار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الخميس، إن قرار إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية يمثل نهاية أعظم فترة ولاية أولى فى تاريخ الرئاسة. وأضاف ترامب فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أنه "على الرغم من أننى أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة فى 20 يناير الجارى".

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