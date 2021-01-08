مسؤول سعودي كبير يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. فيديو

تلقى نائب أمير ‎الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا، حيث أشاد بالجهود المبذولة في هذا الشأن وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات لمواجهة هذا الوباء بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس.

كانت صحيفة سبق السعودية قد أفادت بأن الأمير عبدالله بن بندر‬ وزير الحرس الوطني السعودي وعددا من منسوبي الوزارة؛ تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وأشارت الصحيفة الي أن نسبة الإقبال على تلقي جرعات اللقاح ارتفعت بنسب مضاعفة بعد تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللقاح.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي قد اعلن تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وحصول أكثر من 137 ألف شخص على اللقاح، عادًا هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة الجائحة، حيث انخفضت أعداد الإصابات بكورونا لنحو 98%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الخميس حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس "بمشاركة الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى، حيث طمأن متحدث الصحة الجميع بأنه لم تُرصد ولله الحمد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.

وأشار العبدالعالي إلى أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول وتم رصد حالات محدودة جرى التعامل معها من خلال عزلها, مفيدًا بأنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، وأن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.