ترامب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب بايدن

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر" إنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر له في 20.
وفي وقت سابق قال ترامب "الـ 75 مليون وطني أمريكي الذي صوتوا لي ولسياسة أمريكا أولًا ولنجعل امريكا عظيمة ثانية سيكون لهم صوت عال في المستقبل، ولن يتعرضوا للإذلال أو معاملة غير عادلة بأي شكل أو طريقة".
واقتحم أنصار ترامب، الأربعاء، الحواجز حول مبنى الكونجرس الأمريكي بواشنطن، ليتمكنوا من الدخول إلى القاعة الرئيسية حيث كان يتم الاستعداد للمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومن المقرر إقامة حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، وسط استعدادات أمنية مكثفة.
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