على مدار ساعتين.. الحريري يجتمع بـ أردوغان لمناقشة القضايا الإقليمية

اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ظهر اليوم في إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبحسب تقارير صحفية لبنانية فقد استمر ساعتين حيث تخلله غداء عمل، وعرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا. فيما بحثا الطرفان سبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

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