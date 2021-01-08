إيقاف 6 أشخاص.. بيان هام للجيش اللبناني

أصدر الجيش اللبناني اليوم الجمعة بيانا أعلن فيه ايقاف 6 أشخاص حيث قال : داهمت قوّة من الجيش اللبناني عددا من المنازل بشكل متزامن في بلدة القصر الحدودية شمال قضاء الهرمل، واوقفت ستة لبنانيين.
ذكر موقع " ام تي في" أن المخابرات اللبنانية كانت قد أوقفت أربعة أشخاص بأماكن متفرقة من جرود الهرمل بعد تنفيذ مداهمات متعددة في اليومين الماضيين.
ولفت الموقع اللبناني إلى أن هذه المداهمات والتوقيفات تأتي لاشخاص مشتبه فيهم بالجريمة التي حصلت في منطقة النعناعة.
وبين الموقع ان الجريمة أودت بحياة الشقيقين من ال جعفر بعد اطلاق النار عليهم من مجموعة سارقين.
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