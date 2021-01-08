واشنطن تفرض عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي لاتهامات متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إن المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني. وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده ستواصل محاسبة من يمنع العراقيين من الاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة. كان فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي العراقي أكد أن خروج القوات الأمريكية من العراق، سيعطي للبلاد استقلالها الكامل.

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