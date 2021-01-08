بعد اقتحام الكونجرس.. تحرك ديمقراطي لعزل ترامب قبل 20 يناير

يناقش الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إمكانية المضي قدما في إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل أن يترك منصبه رسميا في 20 يناير، وذلك بعد يومين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الديمقراطيين في مجلس النواب يعقدون اجتماعا، اليوم الجمعة، لمناقشة إجراءات عزل ترامب في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل.

وبحسب الوكالة، ناقشت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي احتمال مساءلة ترامب وتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي.

وتنص هذه المادة على إمكانية عزل الرئيس الأمريكي قبل انتهاء ولايته، إذا تقدم نائب الرئيس وغالبية أفراد إدارته بمذكرة إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بأن الرئيس عاجز عن القيام بمهام منصبه، ويتولى نائب الرئيس السلطة فورا.

وإذا تم مساءلة ترامب تمهيدا لعزله، سيكون أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتعرض للمساءلة مرتين في الكونجرس الأمريكي.

لكن من غير المرجح أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ إقالة ترامب من منصبه قبل 20 يناير، في وقت يرفض فيه مايك بنس نائب الرئيس استخدام التعديل 25 من الدستور الأمريكي لعزل الملياردير الجمهوري.

فيما تقول كاثرين كلارك مساعدة رئيس مجلس النواب الأمريكي أن الديمقراطيين يعملون على تحديد الجدول الزمني لمساءلة ترامب.

وأكدت كلارك أنه يجب عزل ترامب من منصبه، وحماية الديمقراطية الأمريكية، رغم محاولة بعض الجمهوريين عرقلة العملية.

فيما يتوقع محللون أن تأخذ مطالب مساءلة ترامب البرلمانية والمطالب بعزله وقتا طويلا، موضحين أن الكونجرس لن ينجح في عزله خلال الـ13 يوم المقبلة.

واقتحم مجموعة من أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن ليدخلوا القاعة الرئيسية التي شهدت جلسة المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويرى نواب ديمقراطيون أن طريقة تعامل ترامب مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتمسكه بمزاعم التزوير ودعوة أنصاره للتظاهر، أدت في النهاية إلى أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص.