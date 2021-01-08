نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قبل قليل أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "إلى كل من سأل.. أنا لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير".

وكان فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الأخير لن يتدخل في مصير الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم الفريق لوكالة "رويترز"، إن "الرئيس المنتخب يركز على تسلم السلطة، ويترك للكونجرس ونائب الرئيس مايك بنس، ما يرونه مناسبًا بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب".