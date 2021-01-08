شروط التمويل العقاري بنك الراجحي، يهتم كثير من الأشخاص بمعرفة شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي الذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات الهم ويعتبر من أكبر البنوك المعروفة داخل المملكة السعودية والعالم العربي، وتم تأسيس هذا البنك في عام 1957 لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي بشكل تفصيلي.

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي

يقوم مصرف الراجحي بتقديم العديد من التمويلات المتنوعة لجميع العملاء والكثير من الخدمات الهامة التي تضمن شراء السيارات والاستثمارات المتنوعة بجانب شراء الشقق ومن أهم الشروط للحصول على هذا التمويل كالآتي:

أولا يجب أن يكون يقوم بمعرفة مبلغ التمويل الذي تريد الحصول عليه وينبغي عليك معرفة أنك تستطيع الحصول على مبلغ حوالي 58 ضعف راتبك.

نسبة التمويل الموجودة لمدة مرة25 وذلك يكون لمدة 30 عام وينبغي أن يكون هذا التمويل لمدة عشرون عاماً ويتم تقسيمهم على أبنائهم بالطريقة التي تناسبك وتتناسب مع بنك الراجحي.

شروط التمويل العقاري للشقق فيلا أو شقة

عند الرغبة في شراء فيلا أو شقة من مصرف الراجحي أن يقوم بتحديد المكان الذي يريده ويقوم بتحديده بناء على المدة التي يريدها ويمد التمويل لمدة ثلاثة وثلاثون عاماً بحيث يحصل على التمويل يصل إلى 82 مرة ضعف راتبه، ولو كان راتبه الأساسي الخاص به هو 500 وقيمة التمويل تصل الى 447. 454 حتى يكون ثلاثين عاماً وبالتالي يكون القسط الشهري هو 2500 ريال.

المستندات المطلوبة من بنك الراجحي

يمكنكم الاطلاع على بعض المستندات الهامة لكي تتمكن من الحصول على تمويل العقار واليكم المستندات كالآتي:

يتم تجهيز نموذج تحويل راتب العميل من قبل جهات العمل أو ينبغي أن يتوافر ومستند التحويل مع وجود صورة من بطاقة الأحوال التي تتعلق بالدفتر العائلي أو تخص هذا العميل وينبغي أن تكون مناسبة بالأصل.