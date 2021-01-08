نظام الصندوق العقاري الجديد بعد مرور 48 عام يضم 18 مادة جديدة

نظام الصندوق العقاري الجديد ، أوضح الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وهو وزير الإسكان السعودي ورئيس إدارة صندوق التنمية العقارية في أخر تصريح له بأن الموافقة على مشروع صندوق تنمية الموارد الجديد هو ضمن العديد من القرارات التي تهتم بها حكومة المملكة العربية السعودية تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، وجاءت تلك الموافقة ضمانًا لاستدامة العملية التمويلية للسعودية، وأكد بأن الموافقة على المشروع الأخير واكبت التطورات والنقلة الجديدة التي تقوم بها المملكة السعودية وفقًا لرؤية المملكة 2030، والتي تسعى للتطور بالمملكة العربية السعودية وتسهيل جميع الخدمات وبشكل خاص الخدمات الحكومية على المواطنين مستقبلًا ويعتبر ذلك القرار الجديد من أفضل القرارات التي ستناسب المواطنين بالسعودية عند امتلاك المسكن.

نظام الصندوق العقاري الجديد

وأكد وزير الإسكان أن نظام الصندوق الجديد سيكون متناسبًا مع الشراكات الأخرى مع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص بالسعودية والتي تختص بالتمويل والتطوير العقاري، كما أنه سيقوم بتعزيز أهمية الصندوق العقاري ودوره في مجال التنمية العمرانية بما يتفق مع الخطوة التالية من تطور المملكة، ومن المفترض أن يساعد في التنوع في الحلول السكنية والتمويلية المقدمة لجميع فئات المجتمع السعودي، وبالتأكيد سيؤثر النظام الجديد في توفير ركائز جديدة في مجالات الدعم السكني.

اعتماد النظام الجديد للصندوق العقاري

وكذلك أوضح الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل بأن النظام الجديد للصندوق الأسود 18 مادة جديدة من المفترض أن يحل محل النظام القديم الصادر بتاريخ 11/6/1394 هجريًا، وسيكون دور الصندوق العقاري الجديد هو منح الاستقلالية والمرونة في تقديم أفضل الحلول التمويلية والسكنية، ويسهل على الأسر السعودية امتلاك السكن بكل سهولة عن ذي قبل، وسيشارك الصندوق الجديد بإنشاء الهيئات الجديدة بالاتفاق مع القطاع الحكومي والخاص في مناطق مختلفة من السعودية.

ووفقًا للموافقة الشريفة من خادم الحرمين الشريفين على المشروع الجديد يقدم وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الصندوق شكره لمعالي خادم الحرمين الشريفين.