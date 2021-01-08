نموزج تجديد الهوية الوطنية طريقة الحصول عليه والخطوات الصحيحة للتجديد

تسائل العديد من الناس عن كيفية الحصول على نموزج تجديد الهوية الوطنية وطريقة تقديمه بشكل سليم فمن الضروري الحرص على تجديد البطاقة واستخراجها في الميعاد المحدد لتجنب دفع الغرامة، وقد وفرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية طريقة سهلة تمكنك من حجز موعد وملئ النموزج إلكترونياً عبر موقع أبشر فتابعونا لتعرفوا التفاصيل

نموزج تجديد الهوية الوطنية خطوات تجديد بطاقة الهوية:

قامت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط والخطوات التي عليك القيام بها لتجديد هويتك وهي كالآتي:

عليك أولاً حجز ميعاد لتجديد الهوية في الأحوال المدنية وذلك عن طريق زيارة الموقع الخاص بالأحوال المدنية وتحميل استمارة التجديد.

قم بملئ نموزج الأحوال المدنية الظاهر أمامك بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اتجه إلى فرع الأحوال المدنية الأقرب إليك وقم بتقديم نموزج الطلب.

معرفة جميع القوانين الخاصة بالتقديم على التجديد والموافقة عليها والالتزام بها فهذا يضمن لك تجديد أسرع.

يجب غرفاق الطلب بورق إثبات سجل عائلي أصل وصورة.

في حالة تغيير الشكل عن الصورة الموجودة أو كانت الصورة غير واضحة على المتقدم بالطلب إحضار شهود لإثبات هويته.

يتم تطبيق غرامة مائة ريال سعودي في حالة انتهت صلاحية بطاقتك ولم تقم بتجديدها في الفترة المحددة.

يجب إحضار صورة شخصية خالية من الإضافات للشخص المتقدم بالطلب بالزي السعودي.

قبل التوجه إلى مركز الأحوال المدنية عليك ملئ استمارة رقم 58 على الإنترنت.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر. انتقل إلى صفحة الاحوال المدنية. أدخل جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح. اضغط على حجز موعد ثم اختر تجديد بطاقة الهوية الوطنية. سيقوم الموقع بتحديد فرع الأحوال الوطنية التابع له مع توفير أقرب موعد متاح للمتقدم.

طريقة حجز موعد نموزج تجديد الهوية الوطنية:

يتم ملئ نموزج الاحوال المدنية بالخطوات الآتية: