آخر مستجدات أوامر وزير التعليم السعودي للفصل الثاني وخطة الارتقاء بالتعليم الرقمي 1442

مستجدات قرارات وزير التعليم تحسم الوضع، هذا بعد أن اختلف الكثيرين حول سؤال هام، وهو ما هو قرار وزارة التعليم للفصل الدراسي الثاني، تعليم عن بعد، أم حضوري، وذلك في ظل الظروف التي يعيشها الجميع في كافة أنحاء العالم، ومع نجاح منصة مدرستي الفصل الدراسي الأول، بعد أن قدمت كافة المناهج للطلاب، وكان هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة النجاح، كما جاء عبر نظام نور برقم الهوية نتائج الطلاب 1442، ومع الظروف الحالية أعلنت الوزارة خطة شاملة للارتقاء بالتعليم في كثيراً من المجالات.

قرارات وزارة التعليم 1442

جاءت أوامر وزير التعليم الجديدة اليوم، الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، أن الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني بأول الأسابيع، كما تم بالفصل الدراسي الأول، ومع الوقت سيتم تحديد مصير الحضور من عدمه حسب الظروف السائدة في البلاد، وسيتم مطالعتكم علي مستجدات قرارات التعليم السعودي أول بأول، وقبل أن نتعرف علي أخر القرارات المُعلنة، سنرفق لكم التقويم الدراسي للفصل الثاني عام 1442.

كان ذلك التقويم يسير وفق التعليمات الجديدة، مع أخر مستجدات أوامر وزير التعليم السعودي الجديدة، ومع القرارات، تم إعلان خطة شاملة من أجل الارتقاء بالتعليم وفق المعلن من وزارة التعليم السعودية.

خطة الارتقاء بالتعليم في المملكة

جاءت خطة شاملة للارتقاء بالتعليم في مختلف مجالاته والتي تتضمن عدد من النقاط أهمها:

تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين.

تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج.

تحديث معايير تقويم أداء المعلمين.

التعليم المشترك في المرحلة الابتدائية.

هذا فيما يخص الخطة الموضوعة للارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.

آخر قرارات وزير التعليم 1442

جاءت أوامر وزير التعليم السعودي الجديد، أن منصة مدرستي مستمرة للتعليم عن بُعد، وسيتم النقاش في الأمر بعد الأسابيع الأولي، اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ علي حياة العاملين، وحضورهم سيكون طبقاً للإجراءات الاحترازية العامة من أجل السلامة، والإدارة العامة للتحول الرقمي وأمن المعلومات توضح لنا بالفيديو القادم نجاح التعليم عن بُعد.

كان قرار وزارة التعليم السعودي في الصالح العام، هذا بعد نجاح المنصة منصتي مدرستي، طبقاً لنسبة تسجيل الدخول التي وصلت 98% خلال الفصل الأول، وكان مستهدف 70% فقط، ومن لديه أية مقترحات يمكنه مشاركتها معنا وفتح الآراء.