يُعتبر التسجيل في العنوان الوطني أحد الخدمات المُقدمة من قبل البريد السعودي لكي يُسهل على الأفراد الوصول إلى الأماكن دون تعب أو إضاعة وقت، فهذه الخدمة تشمل الأفراد، والشركات، والهيئات الحكومية، والمنشآت العامة نظراً لسعي المملكة العربية السعودية لتوفير جميع الخدمات بشكل إلكتروني لكي تحد من تزاحم المواطنين في المصالح الحكومية وتُسهل عليهم الكثير من المعاملات.

العنوان الوطني

تُقدم هيئة البريد بالمملكة العربية السعودية خدمة التسـجيل في العنوان الوطني لكي تُمكن الأشخاص من الوصول لأي مكان بكل سهولة ويُسر، حيث يُمكنك تحديد العنوان الخاص بأحد الأشخاص عن طريق الخرائط المحدد وذلك يُسهل عمليات التوصيل للمنازل، وتسعى السعودية لتطوير خدماتها وتحويلها إلى رقمية.

التسجيل في العنوان الوطني

هناك الكثير من الأشخاص الراغبين في التسجيل عبر العنوان الوطني ويُمكنهم ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاصل للعنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

بالمملكة العربية السعودية. يتم الضغط على تسجيل عنوانك ثم النقر على تسجيل الأفراد ثم تسجيل جديد.

بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالمواطن بدقة كاملة والتأكد من صحتها.

تحديد نوع السكن وملكيته ثم انقر على أيقونة التالي ثم حدد العنوان بشكل يدوي.

اضغط على خانة الموافقة على الأحكام والشروط ثم اضغط على كلمة التالي.

سوف تتلقى رمز للتأكيد على جوالك ينبغي عليك إدخاله في الخانة المخصصة له.

وبالخطوات السابقة تكون تمتم عملية التسجيل بنجاح.

رقم العنوان الوطني الموحد

يتساءل في بعض الأحيان الأشخاص عن رقم العنوان الوطني الموحد لكي يتواصلون من خلاله وهو 920005700، فيمكنهم الاتصال عليه والاستعلام أو الاستفسار عن أي أمر متعلق بالعنوان الوطني بكل سهولة ويُسر ودون بذل مجهود أو إضاعة وقت.

الرابط المباشر للتسجيل في العنوان الوطني بالسعودية

يُمكنك التسجيل في العنوان الوطني سواء كنت شركة أو جهة حكومية أو مؤسسة خاصة أو فرد، فهو يُسهل الكثير من الخدمات، وتسعى المملكة العربية السعودية جاهده إلى توفير الكثير من الخدمات إلكترونياً، لكي تمنع تزاحم الأشخاص في المصالح الحكومية وترغب في مواكبة التطور التكنولوجي الحديث، فيمكنك التوجه للرابط الرسمي للعنوان الوطني.