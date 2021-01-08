سى إن إن : كلينتون وبوش وأوباما يخططون لحضور تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن كلاً من الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، وجورج بوش، وباراك أوباما يخططون لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن فى 20 يناير الجارى.





وأضافت الشبكة أن هؤلاء الرؤساء السابقين يعتزمون الانتقال للعاصمة واشنطن؛ لحضور مراسم انتقال السلطة فى الولايات المتحدة. فى حين أشارت الشبكة إلى أن الرئيس الأسبق جيمى كارتر "غير قادر على السفر". وكان الرؤساء الأمريكيون المُشار إليهم قد استنكروا عملية اقتحام مؤيدين لترامب الكونجرس الأمريكى مؤخراً.

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