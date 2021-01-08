قفزة كبيرة فى إصابات ووفيات كورونا اليومية فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68.053، ليصل إلى مستوى 2.957.472 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى بريطانيا والذى بلغ يوم 5 يناير 60.916 حالة، وفى 6 يناير 62.322، وفى 7 يناير 52.618 حالة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1.325 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 82.624 متوفيا.

وتشير هذه البيانات إلى قفزة غير مسبوقة للوفيات اليومية بفيروس كورونا فى البلاد حيث بلغ هذا المؤشر يوم 5 يناير 830 حالة، وفى 6 يناير 1041، وفى7 يناير 1.162 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.