مقتل 3 فى تحطم طائرة غرب روسيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة خفيفة انطلقت فى حوالى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلى من مطار جوستيليتسى فى مقاطعة لينينجراد تحطمت بعد مرور وقت وجيز من إقلاعها.
بدورها، نقلت وكالة "تاس" عن مصادر فى نيابة النقل وخدمة الإسعاف فى مقاطعة لينينجراد أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص ونجم عن اصطدام طائرة من طراز "Piper" كان على متنها عدة أشخاص مع طائرة أخرى من نوع "Cessna"، ما أسفر عن تحطم الأولى بينما تمكن قائد الثانية من الهبوط بسلام.
وزعمت المصادر نجاة طفل كان على متن طائرة "Piper"، لكن وزارة الطوارئ نفت صحة هذه المعلومات.
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