الحرة : ترامب يغادر إلى منتجعه فى فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل. وقال ترامب، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى وقت سابق، إنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى "كابيتول هيل" المقرر عقدها بعد 12 يوما "20 من يناير الحالى.

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