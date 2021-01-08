رقم مرعب.. لبنان يسجل 5440 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية
وأوضحت الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد، أن إجمالي الاصابات ارتفع الي 210139 حالة.
كما سجلت الصحة اللبنانية 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1570 حالة..
وذكرت الوزارة اللبنانية ان عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 1386 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 138839 حالة.
وأشارت الوزارة الي انه تم إجراء 28688 فحص مخبري.
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