بايدن يعين بريت ماكجورك مبعوثا خاصا للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين "بريت ماكجورك"، مبعوثا خاصا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان "بريت" المبعوث الرئاسي الخاص لـ"باراك أوباما" للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في 2015.
كما تم تعيينه في 2013، نائبا لمساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي 2018، قدم ماكجورك استقالته من منصب مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي الذي يقاتل داعش، احتجاجا على قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.
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