أعلى معدل يومي.. بريطانيا تسجل قفزة مرعبة في وفيات وإصابات كورونا

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا قفزة حادة في الإصابات والوفيات اليومية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط تفشٍ للسلالة المتحورة في البلاد.
وأعلنت بريطانيا عن 1325 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بداية تفشي الجائحة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا إلى 79833 حالة، وهو الأعلى في أوروبا.
كما سجلت بريطانيا 68053 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالوباء إلى 2957472 حالة.
وتشير البيانات إلى قفزة غير مسبوقة في الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا.
كانت بريطانيا أبلغت في ديسمبر الماضي، عن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا وأكثر عدوى، ما تسبب في ارتفاع وتيرة الإصابات في البلاد.
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