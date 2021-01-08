بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة لمنع ترامب من شن ضربة نووية

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك إيملي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس دودالد ترامب من شن حرب عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.
ونشرت وسائل إعلام أمريكية بيان صادر عن بيلوسي تقول خلاله إن إنه يجب التحرك لحماية الشعب الأمريكي من أي هجوم غير متوازن لترامب، قد يؤثر على الديمقراطية الأمريكية.
يأتي ذلك في وقت يبحث فيه الديمقراطيون إمكانية المضي قدما في إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل أن يترك منصبه رسميا في 20 يناير.
وفي وقت سابق، أعلنت بيلوسي تنكيس أعلام الكونجرس حدادًا على وفاة الشرطي بريان كيكنيك بعد إصابته أثناء تصديه لمحتجين اقتحموا مبنى الكابيتول.
واقتحم مجموعة من أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن ليدخلوا القاعة الرئيسية التي شهدت جلسة المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاتخابات الرئاسية الأخيرة.
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