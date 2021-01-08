مقتل 7 واصابة 11.. مجزرة يمنية على يد ميليشيا الحوثي ..شاهد

أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية قتل 7 واصابة 11 آخرين واختطاف 8 أطفال من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية في منطقة ‎الحمية بمحافظة ‎تعز. أفاد مركز تعز الحقوقي ‏بقتل الطفل قصي أمين مسعد (15 عاما) واصابة امراة وطفلين آخرين بجروح خطيرة ظهر الجمعة جراء سقوط قذيفتين مدفعيتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي لاستهداف حي المطار القديم غربي مدينة تعز. وذكر المركز الحقوقي أن القصف الحوثي الحق أضرارا بعدد من المنازل والممتلكات. فيما ذكر موقع الحدث اليمني ان ‏الحكومة اليمنية جددت مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولي بسبب جرائمها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها ‎

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