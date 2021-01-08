تويتر يهدد بإغلاق حساب ترامب نهائيا

حذرت شركة "تويتر" مجددا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من إغلاق حسابه بشكل دائم حال استمرار في خرق قواعد الموقع.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم تويتر قوله إن "أي خروقات جديدة لقواعد استخدام تويتر من قبل دونالد ترامب ستؤدي إلى إغلاق دائم لحسابه.
كان "تويتر" أخفى تغريدات لترامب بسبب العنف غير المسبوق في واشنطن واقتحام أنصار الرئيس مبنى الكابيتول.
وأغلق تويتر حساب ترامب 12 ساعة، بعد حذف تغريدات ومقاطع فيديو يتحدث خلاله ترامب عن تزوير الانتخابات الرئاسية.
وبعد فك الحظر، أعاد ترامب نشر عدد من التغريدات مرة أخرى، مؤكدا أن أنصاره لن يتعرضوا للإذلال أو معاملة غير عادلة بأي شكل أو طريقة.
وأعلن ترامب في تغريدة عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر له في 20 يناير الجاري.
يأتي ذلك بعد اقتحام أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن ليتمكنوا من دخول القاعة الرئيسية التي شهدت جلسة المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاتخابات الرئاسية الأخيرة.
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