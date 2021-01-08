قبل فتح منفذ سلوى البري.. السعودية تكشف عن شروطها لدخول القطريين أراضيها

تواصل وزارة الصحة السعودية جهودها لتجهيز منفذ سلوى الحدودي مع قطر لبدء استقبال الوافدين إلى الأراضي السعودية خلال الساعات القادمة.
وفي السياق ذاته اتخذت الوزارة السعودية عددا من الإجراءات لتجهيز المنفذ الحدودي، والتي لم تختلف عن الإجراءات المتبعة بشكل عام مع الراغبين في الدخول إلى المملكة.
وأشارت قناة الإخبارية السعودية الي أنه سوف يتوجب على القطريين الراغبين في دخول المملكة إحضار شهادة PCR تثبت خلو صاحبها من فيروس كورونا المستجد.
كما سيتوجب على القادمين من البلدان التي شهدت ظهور السلالة المتحورة من الفيروس، مثل بريطانيا وجنوب إفريقيا البقاء في فترة عزل لمدة أسبوعين داخل بلادهم قبل القدوم للمملكة.
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