بالصور أفضل 10 سيارات في السعودية والاكثر مبيعا هذا العام 2020/2021

بالصور أفضل 10 سيارات في السعودية يهتم عشاق السيارات بالبحث عن ومعرفة أحدث السيارات الأكثر مبيعًا في أسواق السيارات، بالإضافة إلى مواصفاتها وأهم ما يميزها وأسعارها، وأنواع السيارات المنافسة على أعلى 10 مراكز من بين أفضل السيارات كذلك، لذلك نقدم لكم في الفقرات التالية أفضل 10 سيارات مبيعًا في المملكة العربية السعودية لعام 2021 وأهم ما يميز كل منهم.

بالصور أفضل 10 سيارات في السعودية

قائمة عن أفضل السيارات المباعة في السعودية خلال 2020، اليكم التقرير:-

سيارة تويوتا كامري

تحتل سيارة تويوتا كامري المركز الأول بين السيارات الأكثر مبيعًا في السعودية، حيث تتمتع بمحرك رباعي وقدرة 204 حصان، وعزم الدوران يصل إلى 243 نيوتن/ لتر، وناقل حركة 8 سرعات، ويبدأ سعرها من 96.370 ريال إلى 107.296 ريال، وتعد هذه السيارة مميزة لدي المشتري حيث يقوم بالتفكير بها كأول خيار للشراء لما تحتوي على مواصفات يندر وجودها في غيرها.

سيارة هيونداي النترا

تأتي هيونداي النترا في المركز الثاني، حيث تتميز سيارة هيونداي النترا بمحركها الرباعي، وسعة لترية 2.0 لتر، وعزم دوران 19.6، وناقل حركة 6 سرعات، ويبدأ سعرها من 58.900ريال سعودي، ويصل إلى 69.900 ريال سعودي.

سيارة هيونداي اكسنت

تأتي سيارة هيونداي اكسنت في مقدمة أفضل 10 سيارات مبيعًا، حيث تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات، وقدرة 123 حصان، وعزم الدوران 151 نيوتن/ متر، كما أنه سعرها يعادل 55 ألف ريال سعودي فقط.

سيارة تويوتا هايلوكس

تأتي سيارة تويوتا هايلوكس في الترتيب الرابع من بين السيارات الأكثر مبيعًا، حيث تتمتع بمحرك تيربو رباعي، وسعة 2.4 لتر، وقوة 147 حصان، وعزم الدوران يصل إلى 343 نيوتن/ لتر، أما ناقل الحركة فهو من الطراز اليدوي، ومكون من 5 سرعات.

سيارة تويوتا ياريس سيدان

حصلت ياريس سيدان من تويوتا على المركز الخامس من بين السيارات الأعلى مبيعًا في السعودية، والتي يبدأ سعرها من 52.785 ريال سعودي لتصل إلى 59.685 ريال سعودي، وتتمتع بمحرك رباعي وسعة 1.3 لتر وقوة 98 حصان وعزم دوران يصل ل123.

سيارة مازدا 6

حصلت سيارة مازدا 6 اليابانية المركز السادس من بين أفضل 10 سيارات مبيعًا في المملكة العربية السعودية، وتتميز السيارة بمحرك رباعي وقوة 182حصان وسعة 2.5 لتر، كما يتراوح سعرها في الأسواق السعودية بين 85ألف ريال سعودي و118ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان صني

تأتي سيارة نسيان صني في المركز السابع على مستوى العالم، ويتراوح سعرها من 50.064 ريال سعودي إلى 65.394 ريال سعودي، وتتميز بمحرك رباعي، وسعة 1.6 لتر، وقوة 118 حصان، أما عزم الدوران فيصل إلى 149 نيوتن/ لتر.

سيارة هيونداي سوناتا

لا شك في أن شركة هيونداي منافس قوي بين شركات السيارات، حيث حصلت على مركز آخر في العشر مراكز الأكثر مبيعًا بسيارة سوناتا، والتي تأتي بمحرك تربو تشارجر، وقوة 180 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

سيارة تويوتا كورولا

تحتل شركة تويوتا بسيارتها تويوتا كورولا المركز التاسع، ويتراوح سعرها من 75.325 ريال سعودي إلى 88.435 ريال سعودي، وتأتي السيارة بمحرك رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وقوة 121 حصان وسعة لترية 1.6 لتر.

سيارة مازدا سي إكس 9

حصلت سيارة مازدا سي إكس 9 على المركز العاشر وأنهت المنافسة على مراكز أفضل 10 سيارات مبيعًا في المملكة العربية السعودية لعام 2021، وتتميز السيارة اليابانية بأنها من الطراز الرياضي متعدد الأغراض SUV، ومحرك تربو، بسعة 2.5 لتر، وقوة حصانية 250 حصان، وناقل حركة 6 سرعات.



وإلى هنا نختتم موضوعنا عن أفضل سيارات مبيعًا في السعودية عام 2021، حيث قدمنا لكم أهم ما يميز السيارات العشر الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية، وتعرفنا على مواصفات وأسعار كل سيارة على حدة، ولكن يجب عليك عزيزي المشتري عند شراء أي نوع سيارة أن تكشف عليها أولاً عند متخصص للكشف عن أي عيوب قد تكون خفيه.