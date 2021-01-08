الإستعلام عن حساب المواطن الدفعه ٣٨ وشروط التقديم عليها من موقع ca.gov.sa

الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة ٣٨، في المملكة العربية السعودية تشهد مواقع البحث الإلكتروني الكثير من التساؤلات والاستعلامات حول الموعد النهائي الذي يتم فيه الإعلان عن صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن ،ويعبر تطبيق نظام حساب المواطن عن تطلع المملكة العربية السعودية لحياه كريمة للأفراد الذين يعانون من الفقر أو مشاكل في الدخل خاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، فعملت الحكومة في المملكة العربية السعودية علي تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة أو معدومة الدخل من خلال هذا النظام والذي تم تطبيقه منذ عام ٢٠١٧،ويشمل الدعم الأسر التي تعاني من أحوال مادية صعبة.

الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة ٣٨

نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم دول العالم نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد، كانت المملكه العربية السعودية في مقدمة الدول التي عملت علي دعم المواطن ومحاولة توفير أحتياجاتة الأساسية، وتزايد في الفتره الأخيرة عدد المتقدمين للحصول علي الدعم نتيجة لضيق الحال وظروف المواطنين الصعبة،وأعلنت الحكومة إن الإعلان عن صرف المنحة سيكون في القريب العاجل بعد الإنتهاء من فحص كافة الأوراق للمتقدمين ومطابقتها للشروط.

نقدم لحضراتكم بالتفاصيل الواضحة والخطوات كيفية الإستعلام عن الدفعة ٣٨ من حساب المواطن.

يسجل المواطن علي الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن.

يقوم المواطن بتسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة به.

يسجل المواطن المتقدم رقم الهاتف الشخصي الخاص .

خطوات الإستعلام عن الدفعة ٣٨

بعد إتباع الخطوات السابقة يكون أسم المواطن المتقدم للمنحة مدرج علي الموقع بالفعل.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

محل أقامه المواطن الدائم في السعودية.

لا يزيد راتب المتقدم عن ٢٠ ألف ريال سعودي.

يملك المتقدم حساب بنكي فعال.

شروط أستحقاق الدعم ببرنامج حساب المواطنمواعيد صرف حساب المواطن

علماً على ان مواعيد ايداع مستحقات المواطنين فى دفعات حساب المواطن تكون فى صباح يومي العاشر ميلادياً من كل شهر، حيث تعمل وزارة العمل والمسؤولين عن صرف مستحقات حساب المواطن على مراجعة بيانات المتقدمين للحصول على هذا الدعم حتي تبدأ اعمال صرف فى صباح يومي العاشر شهرياً على مستوي جميع المدن السعودية.