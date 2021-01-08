المرور السعودي يوضح متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي للسعوديين والمقيمين

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متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصى بالمملكة العربية السعودية، أوضح المرور السعودي من خلال الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي في عدة نقاط، وذلك للمواطنين والأشخاص الراغبين في إصدار رخصة قيادة خصوصي من السعوديين وغيرهم من غير السعوديين.متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي من المرور السعودي للسعوديين والغير سعوديين
- أن يكون الشخص قد بلغ سن الثامنة عشر عام.
- أن لا يكون الشخص الراغب في الحصول على الرخصة الخصوصى قد أدين بحكم قضائي يتعلق بتعاطي المخدارات أو ترويجها أو حيازتها.
- السلامة من الأمراض والعاهات التي قد تعيق السائق عن قيادة السيارة.
- أن يجتاز الشخص اختبار القيادة.
- أن يقوم بدفع الرسوم المطلوبة.
- أن يقوم بتسديد المخالفات في حالة إن وجدت.
- يشترط المرور السعودي على الأشخاص الغير سعوديين وجود إقامة نظامية.
ننشر لكم بعض الضوابط الهامة التي يوضحها المرور السعودي للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، من سائقي السيارات والمركبات المختلفة، التي تهم السائقين للحفاظ على سلامتهم، إليكم فيما يلي ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء في نقاط، وهي:
- يجب على السائق التوقف قبل الالتفاف لليمين، وذلك من أجل التأكد من خلو الطريق المتقاطع من المركبات، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.
- إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب على سائقى المركبة الالتفاف قبله، أما في حالة الالتفاف بعده يعتبر قطع إشارة.
- يجب على السائق التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.
- أما في إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة، يجب على السائق الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة، مع تقيد السائق بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
- يجب على السائق عدم الالتفاف إلى اليمين، فى حالة وجود سهم أحمر مضئ، أو فى حالة وجود لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة. وفيما يلي توضيح لضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء مع رسومات توضيحية بجانب كل نقطة من نقاط الضوابط.
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متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصى بالمملكة العربية السعودية، أوضح المرور السعودي من خلال الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي في عدة نقاط، وذلك للمواطنين والأشخاص الراغبين في إصدار رخصة قيادة خصوصي من السعوديين وغيرهم من غير السعوديين.متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي من المرور السعودي للسعوديين والغير سعوديين
- أن يكون الشخص قد بلغ سن الثامنة عشر عام.
- أن لا يكون الشخص الراغب في الحصول على الرخصة الخصوصى قد أدين بحكم قضائي يتعلق بتعاطي المخدارات أو ترويجها أو حيازتها.
- السلامة من الأمراض والعاهات التي قد تعيق السائق عن قيادة السيارة.
- أن يجتاز الشخص اختبار القيادة.
- أن يقوم بدفع الرسوم المطلوبة.
- أن يقوم بتسديد المخالفات في حالة إن وجدت.
- يشترط المرور السعودي على الأشخاص الغير سعوديين وجود إقامة نظامية.
ننشر لكم بعض الضوابط الهامة التي يوضحها المرور السعودي للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، من سائقي السيارات والمركبات المختلفة، التي تهم السائقين للحفاظ على سلامتهم، إليكم فيما يلي ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء في نقاط، وهي:
- يجب على السائق التوقف قبل الالتفاف لليمين، وذلك من أجل التأكد من خلو الطريق المتقاطع من المركبات، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.
- إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب على سائقى المركبة الالتفاف قبله، أما في حالة الالتفاف بعده يعتبر قطع إشارة.
- يجب على السائق التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.
- أما في إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة، يجب على السائق الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة، مع تقيد السائق بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
- يجب على السائق عدم الالتفاف إلى اليمين، فى حالة وجود سهم أحمر مضئ، أو فى حالة وجود لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة. وفيما يلي توضيح لضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء مع رسومات توضيحية بجانب كل نقطة من نقاط الضوابط.
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