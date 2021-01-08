المرور السعودي يوضح متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي للسعوديين والمقيمين

متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصى بالمملكة العربية السعودية، أوضح المرور السعودي من خلال الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي في عدة نقاط، وذلك للمواطنين والأشخاص الراغبين في إصدار رخصة قيادة خصوصي من السعوديين وغيرهم من غير السعوديين.

أن يكون الشخص قد بلغ سن الثامنة عشر عام.

أن لا يكون الشخص الراغب في الحصول على الرخصة الخصوصى قد أدين بحكم قضائي يتعلق بتعاطي المخدارات أو ترويجها أو حيازتها.

السلامة من الأمراض والعاهات التي قد تعيق السائق عن قيادة السيارة.

أن يجتاز الشخص اختبار القيادة.

أن يقوم بدفع الرسوم المطلوبة.

أن يقوم بتسديد المخالفات في حالة إن وجدت.

يشترط المرور السعودي على الأشخاص الغير سعوديين وجود إقامة نظامية.

متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي من المرور السعودي للسعوديين والغير سعوديينضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء

ننشر لكم بعض الضوابط الهامة التي يوضحها المرور السعودي للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، من سائقي السيارات والمركبات المختلفة، التي تهم السائقين للحفاظ على سلامتهم، إليكم فيما يلي ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء في نقاط، وهي: