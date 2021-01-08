مطاعم الوجبات السريعة في السعودية 2021 افضل مطاعم في جدة والرياض

مطاعم الوجبات السريعة يريد الجميع من فترة إلى اخرى تناول وجبة لذيذة من الخارج أو طلب وجبة عن طريق الدليفري بسبب وجود الأمراض أو لضيق الوقت والآن سوف نقدم في هذه المقالة افضل مطاعم الوجبات السريعة إذا كانت بيتزا أو برجر أو شاورما أو الدجاج المقرمش في السعودية ومع معرفة العنوان بالتفاصيل مع الأسعار وتقييم الخدمة.

مطاعم الوجبات السريعة

أول مطعم معنا هو مطعم البيك الجميع يحب هذا المطعم لعدة أسباب ومنهما لأن البهارات والقرمشة مختلفة عن باقي المطاعم واقل نسبيا من الدهون وسعرة مناسب جدا لأصحاب الميزانيات المتوسطة وتميز أيضا هذا المطعم بخيارات متعدد والنظافة على اعلي مستوى.

المكان: شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، العزيزية، جدة 23334 ( يوجد فروع عديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية)

رقم الهاتف: 00 966 2 661 0539

نطاق الأسعار: من 18 ريال إلى 37 ريال سعودي.

افضل مطعم لتقديم الساندوتشات

مطعم كودو يقدم هذا المطعم افضل ساندويتشات الدجاج واللحم، ووجبات الجريل الذيذة والسريعة التعامل اكثر من جيد وديكور المكان راقي جدا.

المكان: طريق الملك فهد، العقيق، الرياض 13515، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف: +966505335376

نطاق الأسعار: متوسط حيث اقل وجبة ب 20 ريال سعودي.

افضل مطعم لتقديم البرجر

مطعم هامبرجيني من ألذ واطعم المطاعم الذي تقدم البرجر في المملكة العربية السعودية بأكملها، ويتميز بالصوصات المتنوعه الشهية مع الجبن السايح يقدم اللحم الطازج والبطاطس ودائما يدد العروض والأصناف لكى تناسب جميع الاذوق.

المكان: 3578 نابلس، المروج، الرياض 12284 7875

رقم الهاتف: +130745311966

نطاق الأسعار: متوسطة.

افضل مطعم لتقديم البيتزا

يقدم مطعم مايسترو بيتزا أجود الأنواع وبسعر بسيط يناسب الجميع وبجودة عالية وصوص الرنش المميز والصوصات المختلفة وعجينة البيزا الهشه، يقدم جميع أنواع البيتزات الإيطالية والشرقية ويقدم أيضا قسم خاص بالأشخاص النباتيين.

المكان: عبد الله ابن حسان القرطبي الحمراء، الرياض 13217 المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف: +966 9200 17777

نطاق الأسعار: متوسطة وتناسب الجميع.

مطعم فهد

يقدم مطعم فهد ألذ الوجبات السريعة وبأسعار معقولة، ويتميز هذا المطعم بالنظافة واكلهم خيف وبهراتهم مستوردة من الهند ومتوفر لديهم وجبات للرجيم.