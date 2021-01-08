مطاعم الوجبات السريعة في السعودية 2021 افضل مطاعم في جدة والرياض

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مطاعم الوجبات السريعة يريد الجميع من فترة إلى اخرى تناول وجبة لذيذة من الخارج أو طلب وجبة عن طريق الدليفري بسبب وجود الأمراض أو لضيق الوقت والآن سوف نقدم في هذه المقالة افضل مطاعم الوجبات السريعة إذا كانت بيتزا أو برجر أو شاورما أو الدجاج المقرمش في السعودية ومع معرفة العنوان بالتفاصيل مع الأسعار وتقييم الخدمة.مطاعم الوجبات السريعة
أول مطعم معنا هو مطعم البيك الجميع يحب هذا المطعم لعدة أسباب ومنهما لأن البهارات والقرمشة مختلفة عن باقي المطاعم واقل نسبيا من الدهون وسعرة مناسب جدا لأصحاب الميزانيات المتوسطة وتميز أيضا هذا المطعم بخيارات متعدد والنظافة على اعلي مستوى.
- المكان: شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، العزيزية، جدة 23334 ( يوجد فروع عديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية)
- رقم الهاتف: 00 966 2 661 0539
- نطاق الأسعار: من 18 ريال إلى 37 ريال سعودي.
افضل مطعم لتقديم الساندوتشات
مطعم كودو يقدم هذا المطعم افضل ساندويتشات الدجاج واللحم، ووجبات الجريل الذيذة والسريعة التعامل اكثر من جيد وديكور المكان راقي جدا.
- المكان: طريق الملك فهد، العقيق، الرياض 13515، المملكة العربية السعودية.
- رقم الهاتف: +966505335376
- نطاق الأسعار: متوسط حيث اقل وجبة ب 20 ريال سعودي.
مطعم هامبرجيني من ألذ واطعم المطاعم الذي تقدم البرجر في المملكة العربية السعودية بأكملها، ويتميز بالصوصات المتنوعه الشهية مع الجبن السايح يقدم اللحم الطازج والبطاطس ودائما يدد العروض والأصناف لكى تناسب جميع الاذوق.
- المكان: 3578 نابلس، المروج، الرياض 12284 7875
- رقم الهاتف: +130745311966
- نطاق الأسعار: متوسطة.
يقدم مطعم مايسترو بيتزا أجود الأنواع وبسعر بسيط يناسب الجميع وبجودة عالية وصوص الرنش المميز والصوصات المختلفة وعجينة البيزا الهشه، يقدم جميع أنواع البيتزات الإيطالية والشرقية ويقدم أيضا قسم خاص بالأشخاص النباتيين.
- المكان: عبد الله ابن حسان القرطبي الحمراء، الرياض 13217 المملكة العربية السعودية.
- رقم الهاتف: +966 9200 17777
- نطاق الأسعار: متوسطة وتناسب الجميع.
يقدم مطعم فهد ألذ الوجبات السريعة وبأسعار معقولة، ويتميز هذا المطعم بالنظافة واكلهم خيف وبهراتهم مستوردة من الهند ومتوفر لديهم وجبات للرجيم.
- المكان: الشارع سدير، حي، الزهرة، الرياض 12985، المملكة العربية السعودية.
- رقم الهاتف: +966114286131
- نطاق الأسعار: متوسطة.
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مطاعم الوجبات السريعة يريد الجميع من فترة إلى اخرى تناول وجبة لذيذة من الخارج أو طلب وجبة عن طريق الدليفري بسبب وجود الأمراض أو لضيق الوقت والآن سوف نقدم في هذه المقالة افضل مطاعم الوجبات السريعة إذا كانت بيتزا أو برجر أو شاورما أو الدجاج المقرمش في السعودية ومع معرفة العنوان بالتفاصيل مع الأسعار وتقييم الخدمة.مطاعم الوجبات السريعة
أول مطعم معنا هو مطعم البيك الجميع يحب هذا المطعم لعدة أسباب ومنهما لأن البهارات والقرمشة مختلفة عن باقي المطاعم واقل نسبيا من الدهون وسعرة مناسب جدا لأصحاب الميزانيات المتوسطة وتميز أيضا هذا المطعم بخيارات متعدد والنظافة على اعلي مستوى.
- المكان: شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، العزيزية، جدة 23334 ( يوجد فروع عديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية)
- رقم الهاتف: 00 966 2 661 0539
- نطاق الأسعار: من 18 ريال إلى 37 ريال سعودي.
افضل مطعم لتقديم الساندوتشات
مطعم كودو يقدم هذا المطعم افضل ساندويتشات الدجاج واللحم، ووجبات الجريل الذيذة والسريعة التعامل اكثر من جيد وديكور المكان راقي جدا.
- المكان: طريق الملك فهد، العقيق، الرياض 13515، المملكة العربية السعودية.
- رقم الهاتف: +966505335376
- نطاق الأسعار: متوسط حيث اقل وجبة ب 20 ريال سعودي.
مطعم هامبرجيني من ألذ واطعم المطاعم الذي تقدم البرجر في المملكة العربية السعودية بأكملها، ويتميز بالصوصات المتنوعه الشهية مع الجبن السايح يقدم اللحم الطازج والبطاطس ودائما يدد العروض والأصناف لكى تناسب جميع الاذوق.
- المكان: 3578 نابلس، المروج، الرياض 12284 7875
- رقم الهاتف: +130745311966
- نطاق الأسعار: متوسطة.
يقدم مطعم مايسترو بيتزا أجود الأنواع وبسعر بسيط يناسب الجميع وبجودة عالية وصوص الرنش المميز والصوصات المختلفة وعجينة البيزا الهشه، يقدم جميع أنواع البيتزات الإيطالية والشرقية ويقدم أيضا قسم خاص بالأشخاص النباتيين.
- المكان: عبد الله ابن حسان القرطبي الحمراء، الرياض 13217 المملكة العربية السعودية.
- رقم الهاتف: +966 9200 17777
- نطاق الأسعار: متوسطة وتناسب الجميع.
يقدم مطعم فهد ألذ الوجبات السريعة وبأسعار معقولة، ويتميز هذا المطعم بالنظافة واكلهم خيف وبهراتهم مستوردة من الهند ومتوفر لديهم وجبات للرجيم.
- المكان: الشارع سدير، حي، الزهرة، الرياض 12985، المملكة العربية السعودية.
- رقم الهاتف: +966114286131
- نطاق الأسعار: متوسطة.
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