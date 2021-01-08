أوباما عن اقتحام الكونجرس الأمريكى : عار على أمتنا

جدة - نرمين السيد - أدان الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، أعمال الشغب التى قام بها أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى مبنى الكابيتول، كما شن هجوما على الأخير، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة.





وقال أوباما فى بيان له "إن التاريخ سيتذكر أعمال الشغب التى قام بها أنصار ترامب باعتبارها "لحظة عار كبيرة" تسبب بها رئيس يجلس فى منصبه ويواصل "الكذب" بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2020". وتابع: "لكننا سنخدع أنفسنا إذا تعاملنا مع الأمر على أنه مفاجأة تامة". كما انتقد باراك أوباما الحزب الجمهورى و"النظام الإعلامى المصاحب له" لرفضه الاعتراف بنتيجة الانتخابات وأن الرئيس المنتخب الأمريكى المنتخب، جو بايدن، سيتم تنصيبه فى 20 يناير الجارى". وقال أوباما موضحا إن "رواياتهم الخيالية ذهبت بعيدا عن الواقع أكثر فأكثر، وهى تبنى على سنوات من الاستياء المزروع". ودعا أوباما المشرعين الجمهوريين إلى "اختيار الواقع" و"اختيار أمريكا" أو الاستمرار فى "تأجيج النيران المستعرة"، بحسب قوله. والأربعاء، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترمب، مبنى الكونجرس الأمريكى، وصعد أنصار الرئيس الأمريكى إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التى أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطى، جو بايدن.

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