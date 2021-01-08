مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيجراى فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الإثيوبى أنه قتل 4 من كبار المسؤولين فى "جبهة تحرير شعب تيجراى"، وفقا لما ذكرته شبكة "فانا بى سى" للإذاعة والتلفزيون المقربة من السلطة.

وأكّد الجنرال تيسفاى أيليو، فى اتصال مساء الخميس، أن الجنود الإثيوبيين ألقوا القبض أيضا على 9 أعضاء آخرين من هذا الحزب الذى حكم تيجراى قبل أن تطيحهم قوات أديس أبابا، خلال الصراع الذى تسبب فى نزوح أكثر من مليونى شخص.

وأوضح أيليو أن الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيجراى، سيكوتورى غيتاتشو والرئيس السابق للمكتب المالى للحزب دانيال أسيفا، قتلا خلال العملية، كما قتل مدير هيئة الإعلام الإثيوبية السابق زيراى أسجدوم، والصحفى المقرب من الحزب أبيبى أسجدوم.

وفى منتصف ديسمبر الماضى، أعلن الجيش الإثيوبى أنه عرض مكافأة قيمتها 200 ألف يورو تقريبا فى مقابل الحصول على معلومات تسمح بتحديد مكانهم.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد أطلق عملية عسكرية ضد زعماء جبهة تحرير شعب تيجراى فى الرابع من نوفمبر، وأعلن الانتصار عند سيطرة القوات الفيدرالية على ميكيلى بعد شهر من ذلك.