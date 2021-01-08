بيلوسى تبحث مع البنتاجون منع ترامب من شن ضربات نووية

وذكرت بيلوسى، فى رسالة بعثتها اليوم الجمعة لأعضاء مجلس النواب، أنها تحدثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلى، حول إجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأى أعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.
وقالت بيلوسى: "إن وضع هذا الرئيس المختل بلغ أقصى درجات الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما فى وسعنا لحماية الشعب الأمريكى من هجومه غير المتوازن على بلادنا وديمقراطيتنا".
ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى إقصاء ترامب من السلطة، واصفة إياه بـ"الشخصية شديدة الخطر".
وأشارت بيلوسى إلى أنها لم تتلق ردا من نائب الرئيس، مايك بينس، بشأن تفعيل التعديل الـ25 لدستور البلاد الذى يسعى الديمقراطيون إلى استخدامه لعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم فورا.
وينص هذا التعديل على تسليم الحكم إلى نائب الرئيس فى ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.
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