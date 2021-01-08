من فوق المنابر.. أئمة مساجد الإمارات يحثون المواطنين على تلقي لقاح كورونا

حث أئمة مساجد الإمارات، في خطبة الجمعة اليوم، المصلين وأفراد المجتمع، على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وحماية أرواحهم وأرواح أسرهم، ووقايتهم.

وأكد أئمة مساجد الإمارات أن الحرص على الجسد والأخذ بأسباب عافيته، خير مطلوب، وأعز مرغوب، ولا يوجد شيء خير من العافية، خاصة أن العالم يعيش فترة عصيبة مع وباء كورونا، وينبغي الأخذ بأسباب الوقاية منه.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجراء 166,435 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى البلاد في الكشف عن 2,950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 224,704 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 697 حالة.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2,218 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 201,396 حالة.