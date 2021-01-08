شهدت محاور تل تمر السورية قصفا عنيفا من القوات التركية والفصائل الموالية لها قبل أن يعود إليها الهدوء الحذر، حيث تتخلله استهدافات وقصف متبادل على نقاط التماس ما بين قسد من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى بحسب ماذكر المرصد السوري.
كما أفاد المرصد بأن الكهرباء عادت من جديد إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة، مساء اليوم، بعد انقطاع استمر لأكثر من 7 ساعات، وذلك بعد إصلاح خطوط التغذية التي تضررت بفعل القصف التركي صباح اليوم، من قبل الكوادر الفنية في الحكومة السورية.
ويشار إلى أن القوات التركية قصفت محيط محطة الكهرباء المغذية لمنطقة تل تمر بريف الحسكة، مما أدى إلى خروج ثلاثة خطوط “20 ك. ف” عن الخدمة وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المنطقة.
وبين المرصد السوري، أن القصف التركي الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، طال قُرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم الخير ودردارا، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمالي بلدة تل تمر بريف الحسكة، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهيرة اليوم، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قُرى وبلدات قرب الطريق الدولي حلب – الحسكة بريف تل تمر ضمن ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قصف تركي عنيف .. الهدوء الحذر يسيطر على ريف الحسكة السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.