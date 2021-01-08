بعد قصف تركي عنيف .. الهدوء الحذر يسيطر على ريف الحسكة السورية

شهدت محاور تل تمر السورية قصفا عنيفا من القوات التركية والفصائل الموالية لها قبل أن يعود إليها الهدوء الحذر، حيث تتخلله استهدافات وقصف متبادل على نقاط التماس ما بين قسد من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى بحسب ماذكر المرصد السوري.

كما أفاد المرصد بأن الكهرباء عادت من جديد إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة، مساء اليوم، بعد انقطاع استمر لأكثر من 7 ساعات، وذلك بعد إصلاح خطوط التغذية التي تضررت بفعل القصف التركي صباح اليوم، من قبل الكوادر الفنية في الحكومة السورية.

ويشار إلى أن القوات التركية قصفت محيط محطة الكهرباء المغذية لمنطقة تل تمر بريف الحسكة، مما أدى إلى خروج ثلاثة خطوط “20 ك. ف” عن الخدمة وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المنطقة.

وبين المرصد السوري، أن القصف التركي الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، طال قُرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم الخير ودردارا، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمالي بلدة تل تمر بريف الحسكة، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهيرة اليوم، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قُرى وبلدات قرب الطريق الدولي حلب – الحسكة بريف تل تمر ضمن ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.