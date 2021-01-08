بيان عاجل من الخطوط الجوية اللبنانية عن السفر الى بريطانيا

كشفت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان لها اليوم عن شرط جديد لها بشأن السفر الي المملكة المتحدة " بريطانيا"
وذكرت الشركة في بيانها قائلة : إبتداء من الأسبوع المقبل، يتوجب على جميع المسافرين إلى المملكة المتحدة (لندن)، بما في ذلك مواطنو المملكة المتحدة وركاب الترانزيت، تقديم اختبار كورونا سلبي عند تسجيل الوصول Check-in Counters".
وأفاد البيان قائلا: "وعند الوصول إلى المملكة المتحدة، يجب أن تكون الصلاحية في غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم إلى المملكة المتحدة".
وحذرت الخطوط الجوية اللبنانية من عدم الخضوع الراكب لهذا الفحص حيث أكدت أن التجاهل سيعرض الراكب لغرامة فورية قدرها 500 جنيه أسترليني.
وختمت الخطوط الجوية اللبنانية بيانها قائلة : ولن يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط المتوجهة إلى لندن".
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