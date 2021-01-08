بشأن الوافدين.. مؤسسة كويتية تتخذ إجراء مهمًا

اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية عن إنهاء خدمات 4 موظفين وافدين في إدارة الحاسب الآلي طبقا لتوجيهات ديوان الخدمة المدنية وتطبيقا لسياسة الإحلال الموصى بها من قبل مجلس الوزراء.
وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية ان قطاع الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة يعمل على مخاطبة كل القطاعات لموافاته بأسماء الموظفين الوافدين الذين يرغب في الاستغناء عن خدماتهم خلال السنة المالية الحالية.
وأفادت الصحيفة الكويتية ان ذلك يأتي تمهيدا لمخاطبتهم بشأن إنهاء خدماتهم قبل البدء بالسنة المالية المقبلة في أبريل المقبل.
يشار الي ان أن وزيرة الدولة الكويتية لشؤون الإسكان السابقة دكتورة رنا الفارس قد أصدرت توجيهاتها بإنهاء خدمات كل الموظفين الوافدين على ثلاث مراحل، حيث كانت حصيلة المرحلة الأولى منها 135 موظفا والمرحلة الثانية نحو 80 موظفا
وتبقى المرحلة الأخيرة التي قد تطول بقية الموظفين الوافدين، الذين تبلغ نسبتهم 4% تقريبا، وستكون بعهد الوزير الحالي الدكتور عبدالله معرفي.
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