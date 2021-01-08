رسالة من أمير الكويت وولي عهده إلى خادم الحرمين الشريفين

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

عبر الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

جاء ذلك في برقية عزاء ارسل بها أمير الكويت الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي السياق ذاته ارسل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.

وكان الديوان الملكي السعودي اعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر البيان أن الصلاة علي الفقيدة ستكون غدا السبت الموافق 25 / 5 / 1442هـ في مدينة الرياض.