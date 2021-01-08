البحرين تتحدث عن العلاقة مع قطر بعد اتفاق العلا

قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إن الوضع مع قطر سيعود إلى ما كان عليه قبل 5 يونيو 2017، وذلك عقب أيام من التوقيع على اتفاق "العلا" على هامش القمة الخليجية الأخيرة بالسعودية.

ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية، عن الزياني قوله إنه خلال أسبوع من توقيع بيان العلا، يبدأ العمل به وتوقف جميع الدعاوى.

وأضاف أن أطراف الأزمة قاموا خلال مباحثات ثنائية بإنهاء الملفات الأمنية والسياسية، حيث تنتهي الملفات خلال اسبوعين.

وذكر الوزير البحريني أنه سيتم تشكيل لجنتين للمتابعة وأخرى قانونية لتنفيذ مايتم الاتفاق عليه.

وأوضح أن البيان الختامي للقمةم الخليجية، وقع عليه لأول مرة قادة الدول وهو ما يجعله وثيقة من وثائق دول التعاون.

وأشار إلى أن كل دولة ستناقش الملفات الخاصة بها من خلال حوار ثنائي، مضيفا لأن الحوار الثنائي يهدف للعودة لما كنا عليه قبل ٢٠١٧ مع ضمان عدم تكرار ما حدث.

ووافقت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين- خلال قمة "العلا" التي عقدت يوم الثلاثاء في السعودية، على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية.