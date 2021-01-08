بيلوسي تبحث خيارات التخلص من ترامب

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الكونجرس "سيتحرك" إذا لم يترك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منصبه طوعا.

فيما ذكرت تقارير إعلامية أن 3 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي يخططون للمضي قدما نحو مساءلة ترامب يوم الاثنين المقبل، مع احتمال إجراء تصويت على عزل الرئيس الأمريكي نهاية الأسبوع.

وأكدت بيلوسي وجود دعم ديمقراطي لفكرة مساءلة ترامب، أكبر من المساءلة الأولى، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن بيلوسي أبلغت نواب ديمقراطيين في المجلس بأنها تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور أو استقالة ترامب على المساءلة.

وفي وقت سابق، أكد بيلوسي أنها بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك إيملي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس دودالد ترامب من شن حرب عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

وبحسب شبكة "ان بي سي" الأمريكية، فإن 230 نائبا على الأقل في مجلسي الشيوخ والنواب يطالبون بإقالة ترامب من منصبه قبل 20 يناير.

فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بيلوسي تنوي التحدث مع الرئيس المنتخب جو بايدن لبحث مسألة عزل ترامب.

يأتي ذلك بعد اقتحام أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي، حيث وقعت مشادات عنيفة مع الشرطة ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.