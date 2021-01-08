أمريكا توجه تحذير جديد إلى إيران (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الأميركي أرسال طائرتين من طراز "بي- 52" ذات القدرات النووية إلى الشرق الأوسط في رابع انتشار من هذا النوع، وذلك ضمن رسالة موجهة إلى إيران.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيانه إن المهمة تظهر التزام الجيش بالأمن الإقليمي وردع العدوان، وحلقت الطائرات في مهمة استمرت 36 ساعة دون توقف انطلاقًا من قاعدة مينوت الجوية في داكوتا الشمالية إلى الخليج العربي والعودة لإرسال رسالة ردع واضحة من خلال نشر قوة ساحقة نووية في وقت قصير لردع إيران إذا لزم الأمر، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

تعد قاذفات بي 52 حاسمة لكونها قاذفات ثقيلة بعيدة المدى يمكنها الطيران بسرعات عالية على ارتفاعات تصل لـ50 ألف قدم ويمكنها حمل ذخيرة وصواريخ موجهة بدقة وقادرة على حمل رؤوس نووية.