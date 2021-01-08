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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن منذ قليل الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة طرفة آل سعود، وهي بنت هذول بن عبد العزيز آل سعود، وتوفيت الراحلة اليوم الجمعة، ولكن سوف يتم موارة جسدها للتراب وصلاة الجنازة عليها غداص السبت الموافق التاسع من يناير الجاري.

وفاة الأميرة طرفة آل سعود منذ قليل وبيان من الديوان الملكي السعودي

وأصدر الديوان الملكي السعودي بياناً رسمياً منذ قليل أعلنت فيه وفاة الأميرة طرفة بنت هذول بن عبد العزيز آل سعود، وأشار البيان إلى أن صلاة الجنازة عليها ستكون غداص السبت في الرياض، ودعى البيان للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

كما جاء نص بيان الديوان الملكي كما يلي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها –إن شاء الله– يوم غد السبت الموافق 1442/5/25 في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وجاءت وفاة الأميرة طرفة آل سعود بعد نحو أربعة أيام فقط من وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد آل سعود حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز، والذي وافته المنية الأحد الماضي 4 يناير 2021 وأقيمت صلاة الجنازة علية يوم الإثنين.